Российский полковник высказался об опасности «конфетных бомб» ВСУ

Полковник Кнутов: «конфетные бомбы» ВСУ представляют опасность для гражданских

Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал информацию о том, что на Украине начали производство «конфетных бомб» — распечатанных на 3D-принтере самодельных боеприпасов. В беседе с «Лентой.ру» специалист осудил такую практику и подчеркнул, что она представляет особую опасность для гражданских лиц.

«Это практика уже давно существует, Киев ее широко применяет и в стратегии, и в тактике для борьбы с мирным населением. Самое страшное, что Запад, который призывает к соблюдению международного права и выступает в Совбезе ООН с различными защищающими права человека речами, на деле закрывает глаза на подобные акции против российских граждан», — сказал военный эксперт.

На 3D-принтере сейчас можно распечатать что угодно: хвостовики для мин, квадрокоптеры. Мне кажется, Украина часть печатает сама, а часть распечатанного на 3D-принтере им приходит из-за рубежа. Киев начиняет все это взрывчатым веществом, в итоге получается мина Юрий Кнутов военный эксперт

Кнутов также подчеркнул, что единственным преимуществом таких боеприпасов перед обычными является их низкая стоимость при производстве.

«Поражающий фактор этим бомб меньше в силу того, что оболочка состоит из пластика. При этом можно стать инвалидом от разрыва такой мины», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что Киев изготавливает так называемые «конфетные бомбы» — распечатанные на 3D-принтере самодельные боеприпасы. Уточняется, что оболочки для бомб Киеву отправляют из-за рубежа под видом детских игрушек или подсвечников, при этом возникают трудности с цепочками поставок из-за того, что компоненты для таких бомб прибывают из разных мест. Сообщается, что для «конфетных бомб» ВСУ каждую неделю изготавливается порядка тысячи пластиковых корпусов.