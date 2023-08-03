Россиянам раскрыли стоимость операций с цифровыми рублями

Центробанк ввел тарифы для операций с цифровыми рублями

Руководство Центробанка (ЦБ) установило тарифы для проведения операций с цифровыми рублями. Об этом сообщается на сайте валютного регулятора.

Для физических лиц любые транзакции будут бесплатными. «Это позволит обеспечить для них максимальную доступность операций с национальной цифровой валютой», — раскрыл регулятор.

Тариф за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями для бизнеса составит 0,3 процента от суммы платежа, но не более полутора тысяч рублей. В то же время для поставщиков жилищно-коммунальных услуг комиссия составит 0,2 процента, но не более 10 рублей. За переводы между юридическими лицами дополнительный сбор будет на уровне 15 рублей за операцию.

Вышеперечисленные тарифы вступят в силу с 1 января 2025 года. До этого времени будет установлен специальный льготный период, в течение которого все желающие смогут проводить операции с цифровыми рублями бесплатно. Открытие счета также не потребует от клиентов никаких затрат.

Тестирование новой формы валюты планируется начать в августе 2023 года, в пилотном проекте примет участие ограниченное число клиентов 13 российских банков, названия которых регулятор не стал раскрывать. Проект пройдет в несколько этапов и завершится в 2024 году, заключили в пресс-службе регулятора.

Ранее в Центробанке сообщили о создании логотипа для цифрового рубля. Эмблема состоит из связанных между собой знака рубля и обрамляющей его окружности. Основными цветами станут кораллово-алый и белый. Предусмотрены белое изображение на красном фоне и обратная комбинация. В дальнейшем логотип интегрируют в банковские мобильные приложения, при помощи которых можно будет открыть соответствующий счет для проведения операций с новой формой нацвалюты.