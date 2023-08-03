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16:54, 3 августа 2023Наука и техника

Создан первый в мире цветной монитор с электронными чернилами

TechRadar: Dasung Technology представила монитор E-Ink с цветной матрицей

Фото: Dasung / Techradar

Китайская компания Dasung Technology показала монитор, имеющий цветную матрицу, основанную на электронных чернилах (E-Ink). Об этом сообщает издание TechRadar.

По заявлению производителя, представленная им модель является первым в мире цветным монитором, основанным на технологии E-Ink. Устройство получило 25,3-дюймовую RGB-матрицу Kaleido и тонкий корпус. Экран монитора имеет разрешение 3200 x 1800 пикселей и поддерживает отображение 4096 цветов.

Аппарат поддерживает технологию Dasung X-color Filter, которая улучшает контрастность и яркость, а также позволяет затемнять текст. Монитор базируется на том же типе матриц, что и электронные книги.

«Это классный, приятный для глаз дисплей со сверхнизким энергопотреблением, который, как мы полагаем, может стать предметом разговора в вашем офисе», — описали девайс журналисты TechRadar. При этом авторы отметили, что устройство от Dasung Technology уступает традиционным мониторам: «Здесь нет подсветки, поэтому изображение на экране будет выглядеть плоским и размытым». Стоимость первого цветного монитора E-Ink не сообщается.

В апреле 2021 года компания Dasung Technology представила первый в мире монитор, основанный на матрице с электронными чернилами. Устройство с черно-белым экраном оценили в 12 849 юаней, или примерно 168 тысяч рублей.

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    Андрей Ставицкий
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