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13:16, 3 августа 2023Среда обитания

Облако в виде «ядерного гриба» заметили еще в одном регионе

РИА Новости: облако в виде «ядерного гриба» наблюдалось в Липецкой области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Łukasz Łada / Unsplash

Вечером среды, 2 августа, облако в виде «ядерного гриба» могли наблюдать жители Липецкой области. О том, что его заметили в еще одном регионе страны, сообщает РИА Новости.

По словам начальника гидрометцентра Липецкой области, в данном случае облако оказалось не в составе атмосферного фронта, а отдельно, что встречается редко.

Ранее стало известно, что грибообразное облако, которое также называют «грибом-наковальней», было замечено в Казани. Согласно заявлению Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана, оно представляет собой разновидность кучево-дождевых облаков. В министерстве также рассказали, что 2 августа на пяти автоматических станциях контроля загрязнения атмосферного воздуха в Казани не выявили превышения нормы содержания вредных веществ.

Кроме того, в августе жители Москвы увидели смерч на улице в Алексеевском районе возле станции метро ВДНХ.

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    Полина Кислицына
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