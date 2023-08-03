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11:32, 3 августа 2023Среда обитания

Появление облака в виде «ядерного гриба» над российским городом объяснили

Минэкологии Татарстана назвало «ядерный гриб» над Казанью кучевыми облаками

Кадр: САМОФАЛОВ / YouTube

Появившийся над Казанью в среду вечером 2 августа «ядерный гриб» является разновидностью кучево-дождевых облаков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.

Грибообразное облако также называют инверсией или облаком-«наковальней». В министерстве добавили, что 2 августа на пяти автоматических станциях контроля загрязнения атмосферного воздуха в Казани не выявили превышения нормы содержания вредных веществ.

Теплый воздух легче холодного, он поднимается на высоту около 12-15 километров, то есть в средние слои атмосферы, а затем рассеивается, объяснили в министерстве. Поднимающийся с поверхности земли воздух образует поток, пробивающий термоклин между ним и верхними холодными и сухими слоями атмосферы. Водяные пары перемешиваются в холодном слое, затем собираются в дождевые капли, снег или град, и начинают падать в остывающем восходящем потоке.

Увидевшие атмосферное явление жители Казани ранее предположили, что оно могло возникнуть из-за взрыва или сильного пожара.

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    Мария Черкасова
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