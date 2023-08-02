Жители российского города заметили облако в виде «ядерного гриба»

Shot: жители Казани заметили в небе облако-«наковальню» в виде «ядерного гриба»

Жители Казани вечером в среду, 2 августа, заметили в небе облако в виде «ядерного гриба». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Жители российского города предположили, что явление связано с мощным пожаром или взрывом. Однако объект в небе оказался облаком-«наковальней».

Как пояснили специалисты, это особый вид кучево-дождевого облака, которое сначала поднимается на большую высоту (около 12 км), а затем начинает расплываться из-за сильных ветров.

Ранее жители Москвы увидели смерч на улице в Алексеевском районе у метро ВДНХ. До этого подобное явление заметили в подмосковных Мытищах.

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований Российской академии наук Алексей Карнаухов предупреждал, что из-за глобального потепления количество смерчей в России будет увеличиваться.