На улицах Москвы начали появляться смерчи

Жители столицы заметили смерч у ВДНХ

Жители Москвы увидели смерч на улице в Алексеевском районе у метро ВДНХ. Снятое очевидцами видео природного явления появилось в Telegram-канале «Новости Москвы».

На видео показано, что за монорельсом на короткое время появляется вращающийся столб пыли, верхний край которого уходит за кадр. Через несколько секунд вихрь исчезает.

Ранее подобное явление заметили в подмосковных Мытищах. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал это торнадо «пыльным дьяволом». По словам эксперта, жители района наблюдали хорошо сформированный, но недолговечный вихрь, который может быть от полуметра в ширину до десяти метров в высоту и более.

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований Российской академии наук Алексей Карнаухов предупреждал, что из-за глобального потепления количество смерчей в России будет увеличиваться. Эти нетипичные для страны природные явления будут возникать чаще из-за увеличения содержания в атмосфере водяных паров, которые раскручивают торнадо.