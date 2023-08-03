37-летний египтянин прервал молчание после разрыва с 83-летней пенсионеркой

37-летний египтянин прервал молчание после развода с британской пенсионеркой

Молодой бывший муж пенсионерки из Великобритании прервал молчание после сообщений об их разводе. Как сообщает Daily Mail, 37-летний египтянин выложил загадочную сторис в одной из социальных сетей.

83-летняя Айрис Джонс познакомилась с 37-летним Мохаммедом Ирбрихемом из Египта в одной из социальных сетей в 2019 году. Пара заключила брак в 2020 году. Мужчина получил долговременную визу и переехал к невесте в Великобританию. Однако через два года совместной жизни союз Джонс и Ирбрихема распался. В июле Джонс рассказала журналистам, что подала на развод, и бывший супруг съехал из ее дома. Женщина заявила, что хочет спокойной жизни. Всего через несколько дней после окончательного разрыва Джонс завела кота, которого назвала Мистер Тиббс и считает его идеальным компаньоном по сравнению с Ирбрихемом.

Ирбрихем до сих пор не давал никаких комментариев прессе относительно недавнего развода. Однако недавно мужчина выложил в соцсетях загадочную сторис, в которой приложил к своей фотографии культовую песню Глории Гейнор I will survive. Египтянин позирует на снимке в темной водолазке и пальто, а поверх бегут строчки песни. Их примерный перевод звучит следующим образом: «Сначала я была напугана, я была в ужасе. Я думала, что не смогу жить без тебя. Но я провела слишком много бессонных ночей, думая о том, как ты меня подвел, и стала сильной. Я научилась справляться сама». Ирбрихем в настоящее время работает охранником в супермаркете, но после развода его визу и разрешение на работу в Великобритании могут аннулировать.

Любовная история Джонс и Ирбрихема получила известность, после того как пара появилась в популярном британском шоу This Morning. В ее эфире Джонс поделилась со зрителями откровенными подробностями интимной жизни. В частности пенсионерка рассказала, что, несмотря на сильное взаимное притяжение, им с мужем непросто заниматься сексом, потому что у нее очень тонкая кожа.

Однако после разрыва 83-летняя Джонс начала отзываться о бывшем муже очень негативно, несмотря на горячие признания в любви в начале отношений. Она рассказала, что не ждет Ирбрихема назад и жалеет, что не послушала своих друзей и родных, которые советовали ей не выходить за него замуж: «Раньше у нас был прекрасный секс, но постепенно страсть сошла на нет, потому что я все время должна была заботиться о нем. Я постоянно готовила, убирала и стирала. Без него мне лучше, я сожалею, что не послушала семью и друзей, но что сделано, то сделано. Я жалею, что встретила Мохаммеда и теперь точно знаю, что лучшим мужем был мой первый муж Гвин». Теперь, по словам женщины, новая любовь ее жизни — это кот Мистер Тиббс.

Ранее сообщалось, что Айрис Джонс удалось помириться со своей семьей. После того как пенсионерка публично раскрыла подробности своей интимной жизни, сыновья перестали с ней общаться.