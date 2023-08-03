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18:11, 3 августа 2023Мир

Премьер Индии принял решение по участию в саммите БРИКС

Премьер-министр Индии Моди заявил, что примет участие в саммите БРИКС в ЮАР

Фото: Pool / Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял решение по участию в саммите БРИКС в ЮАР, об этом он написал в Twitter.

«Рад поговорить с президентом [ЮАР] Сирилом Рамафосой. Рассмотрен прогресс в двустороннем сотрудничестве в связи с празднованием 30-летия наших дипломатических отношений. С нетерпением жду возможности принять участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге в конце этого месяца», — сообщил политик.

Ранее индийский премьер отказался очно участвовать в саммите БРИКС из-за отсутствия на мероприятии президента России Владимира Путина. Отмечается, что российский лидер не поедет на встречу БРИКС в ЮАР, где ему грозит «арест» по ордеру Международного уголовного суда (МУС). 1

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    Анастасия Заикина
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