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14:45, 3 августа 2023Мир

Премьер Индии отказался участвовать в саммите БРИКС без Путина

Премьер Индии Моди отказался участвовать в саммите БРИКС из-за отсутствия Путина

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался очно участвовать в саммите БРИКС из-за отсутствия на мероприятии президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вице-президент или министр иностранных дел Индии примет участие в саммите», — заявил источник агентства в правительстве Индии.

Ранее стало известно, что Моди вряд ли поедет на саммит объединения в ЮАР, но может поучаствовать в нем дистанционно. Саммит БРИКС пройдет 22–24 августа в Йоханнесбурге.

Владимир Путин также не поедет на встречу БРИКС в ЮАР, где ему грозит «арест» по ордеру Международного уголовного суда (МУС). 17 марта не признаваемый Россией МУС выдал ордеры на «арест» президента России и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с ситуацией на Украине.

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    Семен Александров
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