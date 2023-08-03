Премьер Индии отказался участвовать в саммите БРИКС без Путина

Премьер Индии Моди отказался участвовать в саммите БРИКС из-за отсутствия Путина

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался очно участвовать в саммите БРИКС из-за отсутствия на мероприятии президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вице-президент или министр иностранных дел Индии примет участие в саммите», — заявил источник агентства в правительстве Индии.

Ранее стало известно, что Моди вряд ли поедет на саммит объединения в ЮАР, но может поучаствовать в нем дистанционно. Саммит БРИКС пройдет 22–24 августа в Йоханнесбурге.

Владимир Путин также не поедет на встречу БРИКС в ЮАР, где ему грозит «арест» по ордеру Международного уголовного суда (МУС). 17 марта не признаваемый Россией МУС выдал ордеры на «арест» президента России и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с ситуацией на Украине.