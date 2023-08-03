Полиция задержала избивших девушку из-за цвета волос россиян

Полиция Каменска-Уральского задержала избивших девушку из-за цвета волос мужчин

Полиция задержала подозреваемых в избиении 18-летней девушки из-за цвета волос в Каменске-Уральском и установила их личности. Об этом сообщает ГУ МВД по Свердловской области в Telegram-канале.

Оба фигуранта 1991 и 1993 годов рождения были судимы. Среди совершенных ими преступлений — истязание и незаконный оборот наркотиков. В ведомстве уточнили, что они оказались непричастными к специальной военной операции (СВО) и не принимали в ней участия.

В ходе беседы с правоохранителями мужчины признали, что находились в состоянии алкогольного опьянения. В отношении обоих мужчин возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство. Россияне уже принесли извинения пострадавшей.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области двое мужчин избили девушку из-за внешности. «Им не понравилась внешность, мол, она похожа на еврейку, и волосы голубые», — сказала мать пострадавшей. Оба мужчины на весь двор кричали, что они вернулись из зоны проведения спецоперации, утверждала она.

Также в Нижнем Новгороде полиция проводит проверку по факту драки, которая произошла из-за прически одного из местных жителей. По словам нижегородцев, ночью 1 августа они гуляли на одной из улиц города, где поссорились с тремя мужчинами. Причиной конфликта стало замечание по поводу окрашенных волос одного из молодых людей.