На Украине рассказали о сроках восстановления Каховской ГЭС

«Укргидроэнерго»: восстановление Каховской ГЭС займет восемь лет

В пресс-службе компании «Укргидроэнерго» рассказали, что восстановление Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) займет восемь лет. Об этом пишет сайт компании.

Подготовка экспериментального проекта восстановления ГЭС займет два года. На первом этапе планируется строительство временной плотины.

Строительство же самой плотины займет еще шесть лет.

Ранее заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила, что затопление Каховской ГЭС привело к усугублению нестабильной ситуации на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Она отметила, что безопасность на АЭС важна как для Украины, так и для всего региона.