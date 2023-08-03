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16:39, 3 августа 2023Интернет и СМИ

Популярный в России комик рассказал о приглашении к Дудю

Комик Комиссаренко заявил, что принял за розыгрыш приглашение на интервью к Дудю
Слава Комиссаренко

Слава Комиссаренко. Кадр: Слава Комиссаренко / YouTube

Популярный в России стендап-комик из Белоруссии Слава Комиссаренко рассказал, что принял за розыгрыш предложение дать интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Детали приглашения он раскрыл на одном из своих выступлений, видео доступно на YouTube.

«Однажды я просыпаюсь рано утром, мне приходит сообщение, подписано: "Юрий Дудь". Там типа: "Привет, Слава, наконец-то приглашаю тебя на интервью." Моя первая мысль: "Кто-то достал номер и издевается"», — вспомнил он. По словам Комиссаренко, он убедился в том, что собеседником действительно был Дудь, только когда он отправил ему видеосообщение.

Комик также заявил, что Дудь просил его никому не рассказывать о предстоящем интервью и соблюдать другие меры, чтобы о съемках никто не узнал. В частности, блогер настаивал на том, чтобы они летели разными рейсами в город, где должна была проходить беседа, и жили в разных гостиницах.

Интервью Комиссаренко Дудю вышло в ноябре 2021 года. Собеседники обсудили карьеру комика на телевидении, игру в КВН и ряд других тем, включая политические вопросы.

Ранее блогер Николай Соболев (внесен Минюстом в реестр иноагентов) объяснил, почему остался недоволен интервью у Дудя. Он признался, что не был готов к коронным вопросам собеседника и ничего не знал о формате интервью.

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    Маргарита Щигарева
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