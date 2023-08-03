Россиянам назвали устаревшие осенние куртки

Стилист Анна Тарасова: приталенные стеганые куртки устареют к осени 2023 года

Стилист Анна Тарасова назвала россиянам модели курток, которые устареют к осени 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

Специалист призвала избавиться от приталенных стеганых вариантов. По ее словам, данные предметы гардероба являются старомодными.

«Это уже неактуально, мы такое не носим. Их можно заменить на стеганые жилеты и носить как дополнительный слой под тренчи, пальто и кожанки», — объяснила собеседница издания.

В июле стилист и имиджмейкер Мария Абабкова назвала самый модный цвет одежды на осень 2023 года. По словам эксперта, в будущем сезоне самым актуальным оттенком станет розовый. Специалист рассказала, что данный цвет уже сейчас набирает популярность, однако предстоящей осенью он побьет все рекорды.