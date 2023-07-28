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12:33, 28 июля 2023Ценности

Россиянам назвали самый модный цвет одежды на осень

Стилист Мария Абабкова назвала розовый самым модным цветом предстоящей осени

Фото: Victoria Chudinova / Shutterstock / Fotodom

Стилист и имиджмейкер Мария Абабкова назвала россиянам самый модный цвет одежды на осень 2023 года. Соответствующий комментарий публикует портал «А теперь внимание».

По словам собеседницы издания, в будущем сезоне самым актуальным оттенком станет розовый. Специалистка рассказала, что данный цвет уже сейчас набирает стремительную популярность, однако предстоящей осенью он побьет все рекорды.

«Новый тренд — это розовый, потому что вышел нашумевший на весь мир фильм "Барби". Теперь все бренды делают коллаборации, розовые коллекции и многое другое», — пояснила Абабкова.

Ранее в июле российский стилист Александр Рогов назвал россиянам модный тренд в одежде на осень и зиму 2023 года. По словам специалиста, удачным станет черно-белое сочетание оттенков в одежде. При этом эксперт опубликовал серию снимков, на которых были проиллюстрированы подходящие образы.

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    Екатерина Ештокина
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