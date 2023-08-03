МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на производстве под Москвой

МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в нежилом здании в Воскресенске

Открытое горение в нежилом здании в Воскресенске Московской области ликвидировано. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

ЧП в производственном цехе на улице Московской произошло 3 августа. Сначала стало известно, что огонь охватил 200 «квадратов». Позже площадь пожара увеличилась вдвое и достигла 400. Из горящего здания эвакуировали семь человек.

К тушению привлекли 86 человек, 24 единицы техники, в том числе пожарный поезд. В 16:45 открытое горение было ликвидировано.

Глава округа Алексей Малкин заявил, что возгорание могло начаться в результате нарушения техники противопожарной безопасности.