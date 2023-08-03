Минтранс предложил изменить правила о превышении скорости в России

Минтранс предложил ввести в ПДД правило не превышать среднюю скорость движения

Министерство транспорта России выступило с предложением ввести в ПДД правило не превышать среднюю скорость движения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Представители Минтранса напомнили, что превышение лимита скорости является довольно частым нарушением в России.

«Минтранс России предлагает ввести в ПДД определение "средняя скорость движения транспортного средства", а также дополнить правила обязанностью не превышать в том числе и среднюю скорость движения», — отметили в пресс-службе.

До этого источник газеты «Коммерсантъ» рассказал, что в России захотели вернуть штраф за превышение средней скорости.

Похожая практика уже действовала в стране и была отменена два года назад решением ГИБДД. Верховный суд России тогда отметил, что нельзя указывать участок дороги, а не конкретное место в качестве места совершения правонарушения.

Министерство транспорта учло критику и подготовило проект поправок к ПДД. В них появился термин «средняя скорость движения транспортного средства».

Ранее стало известно, что в России могут начать наказывать штрафом до пяти тысяч рублей за превышение скорости на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ), а также велосипедах.