Стало известно о совершенствовании российских снарядов для беспилотников

Инженер: используемые в зоне СВО снаряды для беспилотников совершенствуются

Используемые в зоне специальной военной операции (СВО) Вооруженными силами России снаряды для беспилотников совершенствуются. Об этом «Известиям» стало известно от военного инженера с позывным Вещий.

По его словам, корпус снаряда печатается на трехмерном принтере, что занимает несколько часов. Хвостовики, подвесы и другие элементы вооружения производят в секретной лаборатории.

«Еще четыре месяца назад мы догнали нашего соперника. Сейчас мы уверенно уходим вперед, потому что им технологии все дают, они их не разрабатывают», — сказал специалист.

Газета пишет, что новые образцы проверяются на точность и детонацию, после чего разработку запускают в производство. Последние образцы отличает аэродинамическая конструкция, обеспечивающая вертикальный полет даже в сильный ветер.

Ранее бывший заместитель главнокомандующего Военно-воздушных сил (ВВС) России по противовоздушной обороне (ПВО) генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил, что ни одна страна в мире не имеет абсолютной защиты от дронов.