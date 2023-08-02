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09:46, 2 августа 2023Наука и техника

Названо условие абсолютной защиты от дронов

Бижев: ни одна страна в мире не имеет абсолютной защиты от дронов

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Ни одна страна в мире не имеет абсолютной защиты от дронов. Об этом ТАСС заявил бывший заместитель главнокомандующего Военно-воздушных сил (ВВС) России по противовоздушной обороне (ПВО) генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Специалист назвал условие полной защиты от беспилотников. «Чтобы любой беспилотный летательный аппарат был обнаружен вовремя, нужно постоянно действующее радиолокационное поле, работающее 24 часа в сутки, способное обнаружить муху, если она туда залетит. Но этого пока еще нет», — сказал эксперт.

По его словам, локально Россия способна прикрывать от пролетов дронов только крупные промышленные и административные центры и города, например, Москву.

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Бижев заметил, что для борьбы с вражескими беспилотниками необходимо восстановить уничтоженное после развала СССР единое радиолокационное поле. По его словам, работы в этом направлении ведутся, в том числе спутниковой группировки, однако «за один день это не сделаешь».

В июле американское издание The Drive написало, что российский беспилотник «Ланцет» нанес «значительный удар» по украинской системе ПВО Skyguard, использующей ракеты Aspide.

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    Иван Потапов
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