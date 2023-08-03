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14:37, 3 августа 2023Культура

Немоляева назвала Мирошниченко эпохой и звездой советского кино

Светлана Немоляева назвала Ирину Мирошниченко эпохой и звездой советского кино
Светлана Немоляева

Светлана Немоляева. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в беседе с «Известиями» назвала свою коллегу Ирину Мирошниченко эпохой и звездой советского кино.

«Я могу сказать о том, что она была вся прекрасная актриса, очень красивая женщина, и она, конечно, была эпоха в то время, когда ее снимал Кончаловский. Она была такой звездой советского кино, потом российского и, конечно, ведущей актрисой МХАТа», — поделилась актриса.

Немоляева отметила, что несмотря на то, что ей не довелось сниматься с коллегой в совместных проектах, она помнит Мирошниченко молодой.

«Очень жалко, что уходит целое поколение тех великих прекрасных индивидуальностей артистов, которые были когда-то в середине прошлого века и в начале этого», — добавила народная артистка РСФСР.

Ранее стали известны дата и место прощания с 81-летней народной артисткой России Ириной Мирошниченко.

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    Анастасия Астахова
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