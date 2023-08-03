Стали известны дата и место прощания с Ириной Мирошниченко

Прощание с народной артисткой Ириной Мирошниченко состоится в МХТ им. Чехова

Стали известны дата и место прощания с 81-летней народной артисткой России Ириной Мирошниченко. Об этом сообщает РИА Новости.

Траурная церемония состоится в понедельник, 7 августа, в МХТ им. Чехова, в котором актриса проработала более 58 лет. Об этом заявил заместитель директора культурного учреждения по связям с общественностью Вадим Верник.

О смерти народной артистки стало известно в четверг, 3 августа. По предварительным данным, звезда советского кино скончалась из-за полиорганной недостаточности вследствие септического шока. Такое осложнение было вызвано тяжелой инфекцией: из-за него артериальное давление артистки критически снизилось, а ткани перестали пропускать кислород.

24 июля 81-летней звезде фильмов «Андрей Рублев» и «Я шагаю по Москве» стало плохо: она лечилась дома, а потом потеряла сознание, ее температура поднялась выше 40 градусов. Мирошниченко вызвали скорую помощь, после чего ее увезли в реанимацию.

1 августа появилась информация, что звезда находится в медикаментозной коме и подключена к аппарату ИВЛ. Источники заявляли, что ее состояние крайне тяжелое.