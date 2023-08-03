Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Южная Корея (ж)
1:1
Завершен
Германия (ж)
ЧМ-2023 (ж)|Группа H. 3-й тур
Тобол
1:2
Завершен
Базель
Лига конференций|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Орхус
1:0
1-й тайм
live
Брюгге
Лига конференций|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Тирана
0:0
1-й тайм
live
Бешикташ
Лига конференций|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Краснодар
Завтра
20:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|3-й тур
21:11, 3 августа 2023Спорт

Выступающий в Турции россиянин перейдет в греческий клуб

To10: российский игрок «Фатих Карагюмрюк» Оздоев перейдет в греческий ПАОК

Фото: Mike Kireev / ZUMA Press / Globallookpress.com

Российский футболист Магомед Оздоев, выступающий за турецкий «Фатих Карагюмрюк», может сменить клуб. Об этом стало известно To10.

По информации портала, Оздоев перейдет в греческий ПАОК. Отмечается, игрок согласовал контракт с клубом по схеме «2 плюс 1».

30-летний Оздоев выступает в Турции с лета 2022 года. Его контракт с «Фатих Карагюмрюк» рассчитан до конца сезона-2023/2024. В минувшем сезоне он провел за клуб 34 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами.

Ранее Оздоев сравнил уровень чемпионатов России и Турции. Он заявил, что уровень турецкой Суперлиги выше, чем Российской премьер-лиги (РПЛ).

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Неизвестный с пистолетом бросил гранату в машину около «Москва-Сити»

    В Совфеде оценили высказывания кандидата в президенты США

    Названы самые популярные у россиян марки авто с пробегом

    Выступающий в Турции россиянин перейдет в греческий клуб

    В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине

    На Украине ранили воюющего за ВСУ норвежского добровольца

    Россиянин связал пожилую женщину и вынес из ее дома миллион рублей

    Полуголый трехлетний россиянин повис на балконе седьмого этажа и попал на видео

    Россиян осудили за организацию ячейки «Свидетелей Иеговы» и участие в ней

    Экстремальные наводнения связали с вырубкой лесов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости