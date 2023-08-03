Выступающий в Турции россиянин перейдет в греческий клуб

To10: российский игрок «Фатих Карагюмрюк» Оздоев перейдет в греческий ПАОК

Российский футболист Магомед Оздоев, выступающий за турецкий «Фатих Карагюмрюк», может сменить клуб. Об этом стало известно To10.

По информации портала, Оздоев перейдет в греческий ПАОК. Отмечается, игрок согласовал контракт с клубом по схеме «2 плюс 1».

30-летний Оздоев выступает в Турции с лета 2022 года. Его контракт с «Фатих Карагюмрюк» рассчитан до конца сезона-2023/2024. В минувшем сезоне он провел за клуб 34 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами.

Ранее Оздоев сравнил уровень чемпионатов России и Турции. Он заявил, что уровень турецкой Суперлиги выше, чем Российской премьер-лиги (РПЛ).