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15:55, 3 августа 2023Мир

В Польше начали снос памятника советским и польским солдатам

Институт национальной памяти Польши сообщил о сносе памятника советским солдатам
Институт национальной памяти

Институт национальной памяти. Фото: Adrian Grycuk / Wikimedia Commons

В Польше начали снос памятника советским и польским солдатам «Погибшим в боях за Домбе», сообщает ТАСС со ссылкой на институт национальной памяти страны.

Глава института Павел Навроцкий заявил, что этот памятник — объект пропаганды, который не должен стоять в Щецине. Уточняется, что в 1945 году солдаты погибли во время боев за освобождение восточных районов Щецина.

Ранее в Польше демонтировали памятник Благодарности воинам Красной армии. Отмечается, что памятник находился в городе Глубчицы Опольского воеводства на юго-западе Польши.

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    Виктория Кондратьева
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