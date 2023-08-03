Институт национальной памяти Польши сообщил о сносе памятника советским солдатам

В Польше начали снос памятника советским и польским солдатам «Погибшим в боях за Домбе», сообщает ТАСС со ссылкой на институт национальной памяти страны.

Глава института Павел Навроцкий заявил, что этот памятник — объект пропаганды, который не должен стоять в Щецине. Уточняется, что в 1945 году солдаты погибли во время боев за освобождение восточных районов Щецина.

Ранее в Польше демонтировали памятник Благодарности воинам Красной армии. Отмечается, что памятник находился в городе Глубчицы Опольского воеводства на юго-западе Польши.