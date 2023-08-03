Россияне признались в желании работать до конца жизни

Эксперт ВШЭ Якушев: россияне не собираются прекращать работать после пенсии

Большинство россиян после выхода на пенсию собираются работать столько, сколько возможно. Об этом сообщил NEWS.ru ведущий эксперт Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев.

Эксперт заявил, что ранее проводил исследование с социологами Фонда общественного мнения (ФОМ). Оказалось, что не прекращать работать никогда — основная стратегия россиян.

С другой стороны, люди признаются, что планируют работать и получать дополнительный доход, пока у них есть такая возможность. Эксперт также отметил, что благодаря развитию медицины увеличилась продолжительность жизни, поэтому люди после выхода на пенсию живут по 20 и по 30 лет.

С 1 августа в России увеличились пенсии работающих пенсионеров. Максимальная прибавка составила 372,31 рубля. При этом за год с 80 до 85 процентов выросло число россиян, которые хотели бы получать от работодателя пенсию в дополнение к государственной. Большинство желали бы получать допвыплату свыше 30 тысяч рублей ежемесячно, меньшее количество россиян оценили желаемый размер пенсии в 21–30 тысяч.