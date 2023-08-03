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17:46, 3 августа 2023Среда обитания

Названы самые опасные регионы для дачников

«Страховой дом ВСК»: самый опасный регион для дачников — Курганская область

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

С начала 2023 года субъектом России, где весной и летом произошло наибольшее количество чрезвычайных происшествий в частных домах, стала Курганская область. Самый опасный регион для дачников назвали специалисты «Страхового дома ВСК», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, в Курганской области за весну и лето текущего года произошло 12,5 процента от всех происшествий в частных домах. Вторую и третью строчку заняли Москва с Московской областью и Удмуртия с показателями в 12 и 7 процентов соответственно.

Эксперты отметили, что половина ЧП с частными домами в нынешнем году произошли в дачный сезон. Что касается их причин, то наиболее частой стали пожары, включая возгорания природного характера — на них пришлось 38 процентов от всех обращений. В 12 процентах случаев огонь разрушал не жилье, а бани и хозяйственные пристройки. Каждый третий страховой случай, связанный с пожарами, был зафиксирован в Курганской области из-за массовых возгораний в апреле 2023-го. Средний размер выплаты по данному страховому случаю оценили в 395 тысяч рублей.

Второе место в списке самых частых причин ЧП с частными домами заняли затопления с долей в 37 процентов. Минимум 7 процентов от всех таких страховых случаев были связаны с авариями инженерных систем. Средний размер суммы, выплачиваемой пострадавшим, составил 60,5 тысячи рублей.

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Замкнул тройку наиболее частых причин ЧП ущерб, нанесенный стихийными бедствиями, на который пришлось 11 процентов от всех страховых случаев. 46 процентов от всех обращений в связи с такими инцидентами поступило из Ижевска по причине ураганов и затоплений в весенние месяцы. Средняя выплата за такой ущерб — 56 тысяч рублей. При этом средний размер выплаты в результате всех зафиксированный страховых случаев специалисты оценили более чем в 189 тысяч рублей, что практически в три раза больше, чем при ЧП с квартирами — там средняя сумма составила 64 тысячи рублей.

В июле россиянам дали советы по возмещению ущерба в случае, если в дом попала молния. По словам юриста Оксаны Васильевой, в первую очередь необходимо получить справку о материальном ущербе от МЧС, а затем незамедлительно обратиться с заявлением в страховую компанию.

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    Полина Кислицына
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