Названы самые опасные регионы для дачников

«Страховой дом ВСК»: самый опасный регион для дачников — Курганская область

С начала 2023 года субъектом России, где весной и летом произошло наибольшее количество чрезвычайных происшествий в частных домах, стала Курганская область. Самый опасный регион для дачников назвали специалисты «Страхового дома ВСК», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, в Курганской области за весну и лето текущего года произошло 12,5 процента от всех происшествий в частных домах. Вторую и третью строчку заняли Москва с Московской областью и Удмуртия с показателями в 12 и 7 процентов соответственно.

Эксперты отметили, что половина ЧП с частными домами в нынешнем году произошли в дачный сезон. Что касается их причин, то наиболее частой стали пожары, включая возгорания природного характера — на них пришлось 38 процентов от всех обращений. В 12 процентах случаев огонь разрушал не жилье, а бани и хозяйственные пристройки. Каждый третий страховой случай, связанный с пожарами, был зафиксирован в Курганской области из-за массовых возгораний в апреле 2023-го. Средний размер выплаты по данному страховому случаю оценили в 395 тысяч рублей.

Второе место в списке самых частых причин ЧП с частными домами заняли затопления с долей в 37 процентов. Минимум 7 процентов от всех таких страховых случаев были связаны с авариями инженерных систем. Средний размер суммы, выплачиваемой пострадавшим, составил 60,5 тысячи рублей.

Замкнул тройку наиболее частых причин ЧП ущерб, нанесенный стихийными бедствиями, на который пришлось 11 процентов от всех страховых случаев. 46 процентов от всех обращений в связи с такими инцидентами поступило из Ижевска по причине ураганов и затоплений в весенние месяцы. Средняя выплата за такой ущерб — 56 тысяч рублей. При этом средний размер выплаты в результате всех зафиксированный страховых случаев специалисты оценили более чем в 189 тысяч рублей, что практически в три раза больше, чем при ЧП с квартирами — там средняя сумма составила 64 тысячи рублей.

В июле россиянам дали советы по возмещению ущерба в случае, если в дом попала молния. По словам юриста Оксаны Васильевой, в первую очередь необходимо получить справку о материальном ущербе от МЧС, а затем незамедлительно обратиться с заявлением в страховую компанию.