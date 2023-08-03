Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:59, 3 августа 2023Наука и техника

Выпуск российской Системы контроля воздушного пространства кратно увеличат

В России кратно увеличат выпуск Системы контроля воздушного пространства
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Выпуск Системы контроля воздушного пространства (СКВП), предназначенной, в частности, для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), будет увеличен кратно. Об этом РИА Новости сообщили в «Высокоточных комплексах».

«Так, в связи с активным ростом применения БПЛА была разработана система контроля воздушного пространства (СКВП), обнаруживающая воздушные цели с крайне малой эффективной площадью рассеяния. В связи с высокой заинтересованностью потенциальных заказчиков объем выпуска СКВП будет увеличен в пять раз», — заявили в холдинге.

В августе 2022 года Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (ЦКБА) на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» представило СКВП, предназначенную для отслеживания роев летательных аппаратов, включая малоразмерные беспилотники. Новая система сможет объединять до 24 неподвижных радиолокационных станций, самостоятельно определять тип летательного аппарата и отображать его на мониторе оператора.

Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине подтвердили участие СБУ в атаках на Крымский мост

    «Одноклассники» запустили новый сервис

    Российская армия уничтожила зенитный комплекс IRIS-T

    Спрогнозирован паритет США и Китая в космонавтике

    Песков назвал объединяющие российское общество смыслы

    В СПЧ раскритиковали принятый в Мордовии закон о запрете склонять к абортам

    Украину назвали угрозой существованию Польши

    Кремль констатировал выход России из кризиса

    Песков раскритиковал «птичий язык» чиновников

    Массовая драка мигрантов в Новой Москве попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости