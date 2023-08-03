Выпуск российской Системы контроля воздушного пространства кратно увеличат

В России кратно увеличат выпуск Системы контроля воздушного пространства

Выпуск Системы контроля воздушного пространства (СКВП), предназначенной, в частности, для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), будет увеличен кратно. Об этом РИА Новости сообщили в «Высокоточных комплексах».

«Так, в связи с активным ростом применения БПЛА была разработана система контроля воздушного пространства (СКВП), обнаруживающая воздушные цели с крайне малой эффективной площадью рассеяния. В связи с высокой заинтересованностью потенциальных заказчиков объем выпуска СКВП будет увеличен в пять раз», — заявили в холдинге.

В августе 2022 года Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (ЦКБА) на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» представило СКВП, предназначенную для отслеживания роев летательных аппаратов, включая малоразмерные беспилотники. Новая система сможет объединять до 24 неподвижных радиолокационных станций, самостоятельно определять тип летательного аппарата и отображать его на мониторе оператора.