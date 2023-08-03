Российские артиллеристы сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении

Российские артиллеристы сорвали переброску резервов украинских войск на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский. Его слова приводит РИА Новости.

Зыбинский рассказал, что в полосе обороны первой танковой армии противник дважды в течение дня пытался перебросить тактические резервы из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и 32-й отдельной механизированной бригады на передовые позиции в районе населенных пунктов Берестовое, Новоселовское. «Противник своевременно был вскрыт, и артиллерией группировки было нанесено упреждающее огневое поражение», — сообщил он.

Также в районе Берестового российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес два удара по передовому пункту управления, живой силе и огневым средствам подразделений противника.

Кроме того, Вооруженные силы России (ВС РФ) сорвали две контратаки противника в районе леса Попов в ЛНР. Это привело в тому, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до взвода живой силы, грузовой автомобиль «Урал» и один миномет.

Ранее сообщалось, что российские войска отразили атаку украинских военнослужащих в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Также стало известно о нанесении ударов российской авиацией группировки «Юг» по объектам украинских войск на лисичанском направлении.

