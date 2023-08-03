На Украине предложили отстранить россиян от работы в УЕФА

Украинская ассоциация футбола предложила отстранить россиян от работы в УЕФА

В Украинской ассоциации футбола (УАФ) высказались о работе россиян в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Заявление приводится на сайте организации.

«Чтобы придерживаться гуманитарных ценностей и справедливости, присущих европейской футбольной семье, а также обеспечить последовательность миротворческой позиции УЕФА, просим вас рассмотреть и проработать возможность отстранения представителей России от своих должностей в УЕФА», — предложили в УАФ.

1 августа стало известно, что места в административных органах УЕФА на период с 2023 по 2027 год заняли 15 представителей России. В том числе работать в организации будут президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев, Председатель правления «Зенита» Александр Медведев и другие.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.