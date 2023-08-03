Известный банк предупредил россиян о взломе социальных сетей

Социальные сети банка «Уралсиб» взломали ночью 3 августа

Российский коммерческий банк «Уралсиб» сообщил, что ночью 3 августа их социальные сети взломали. Об этом компания заявила в своем официальном Telegram-канале.

«Сегодня ночью произошел взлом соцсетей некоторых банков, в том числе и нашего. Если вы перешли по ссылке из фейкового поста про акцию с 1win и оставили данные своей карты, то для безопасности ваших средств советуем временно ее заблокировать», — говорится в сообщении банка.

Представители компании рассказали, что сделать это можно тремя способами: через онлайн-приложение банка, по телефону горячей линии или в отделении «Уралсиба».

«Главное — не затягивайте. Мошенники в любой момент могут расплатиться вашей картой или снять с нее деньги», — призвали в банке.

Ранее в сеть попали данные клиентов магазина «Ашан» и сети Gloria Jeans. Мошенники обнародовали номера телефонов, адреса, а также фамилии покупателей. Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян заявил, что опубликованные сведения не представляли ценности для взломщика.