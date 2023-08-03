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20:04, 3 августа 2023Забота о себе

Девочка потеряла сознание после совета по похудению из TikTok

В Москве 13-летней девочке стало плохо после похудения по совету из TikTok

Фото: Nok Lek Travel Lifestyle / Shutterstock / Fotodom

В Москве 13-летняя девочка потеряла сознание, попробовав экстремальный метод похудения, о котором узнала из TikTok. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

В среду, 2 августа, школьница неожиданно лишилась чувств, после чего ее мать вызвала скорую помощь. Придя в себя, девочка объяснила, что приняла 25 таблеток слабительного, надеясь на быстрое похудение. Однако ожидаемого результата не последовало — вместо этого ей стало плохо.

По данным Baza, опасный совет школьница почерпнула из видео, которое опубликовала в TikTok блогер Александра Котская. Девушка, на которую подписано более трех миллионов человек, однажды рассказала, что похудела перед свиданием за пару часов с помощью слабительного.

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В настоящее время состояние школьницы стабильное, ее жизни ничего не угрожает.

Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила о последствиях экстремальных диет. По ее словам, методы похудения, рассчитанные на быстрый сброс веса, приносят только вред.

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    Екатерина Улитина
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