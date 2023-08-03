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08:27, 3 августа 2023Интернет и СМИ

Названы способы обезопасить себя при подключении к публичному Wi-Fi

ИБ-эксперт Ковалев: публичный Wi-Fi может быть заражен вредоносными программами

Фото: Luke Southern / Unsplash

Публичный Wi-Fi может быть заражен вредоносными программами, поэтому при подключении к нему нужно соблюдать несколько правил. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил директор направления информационной безопасности (ИБ) «Лиги цифровой экономики» Денис Ковалев. Он также назвал способы обезопасить себя при подключении к общедоступным сетям.

«Мошенники внедряют вредоносный код на сайты или в приложения, и в случае подключения к общедоступной сети это код может заразить устройство или похитить личные данные. В целях безопасности всегда нужно проверять наличие символа безопасного соединения. Например, значка замка на странице оплаты или в приложении», — сказал Ковалев.

По словам ИБ-эксперта, далеко не все общедоступные сети защищены. Те, что не требуют пароля и регистрации — незащищенные. Они не подходят для передачи или получения важных или персональных данных, так как отсутствие шифрования делает этот процесс уязвимым для потенциальных угроз. Тем более, подключившись к незащищенному соединению, не стоит посещать сайты, требующие авторизации — соцсети, мобильный банкинг и так далее.

«Злоумышленники используют незащищенные точки доступа Wi-Fi для сниффинга. Сниффинг — перехват трафика от пользователей, которые подключены через беспроводную точку Wi-Fi по незащищенному протоколу HTTP. Так как сеть не защищена, данные передаются без шифрования и их можно легко перехватить. Хакеры могут отслеживать активность в интернете, перехватывая учетные данные для входа в систему, информацию о кредитной карте и другие личные данные», — уточняет Ковалев.

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Он также порекомендовал отключить на смартфоне опцию автоматического подключения к Wi-Fi. Это связано с тем, что система в таком случае подключается к сети с наилучшим сигналом. Зная об этом, киберпреступники запускают фальшивые точки доступа с названиями, которые похожи на настоящие. Например, злоумышленникам ничего не помешает создать сеть MT_FREE, чье название совпадает с Wi-Fi столичного метро. Подключение к ней приведет к перехвату трафика.

«Чтобы не стать жертвой мошенников, следует использовать только официальные сети и надежные платежные платформы для покупок, чтобы минимизировать риски. Кроме того, дважды проверьте URL-адрес веб-сайта или приложения, чтобы убедиться, что он соответствует официальному. Также россиянам стоит регулярно обновлять свое мобильное устройство. Устаревшая версия ПО может стать брешью в защите от кибератак», — заключил Ковалев.

Тем временем число фейковых приложений, ворующих персональные данные пользователей, выросло на 34 процента в первом полугодии 2023 года. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил директор Центра Solar appScreener компании «РТК-Солар» Даниил Чернов. Он также рассказал, какие приложения особенно часто подделывают злоумышленники.

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    Вениамин Лыков
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