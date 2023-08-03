Форму облака в виде ядерного гриба объяснили

Росгидромет: облака принимают форму ядерного гриба, уперевшись в стратосферу

Кучево-дождевые облака принимают необычную форму, когда достигают стратосферы. Замеченное в российских регионах явление объяснили специалисты Росгидромета, передает «Вечерняя Москва».

По словам экспертов, облако такого типа упирается в стратосферу на высоте 50 километров и не может двигаться дальше. Из-за этого оно становится похожим на ядерный гриб или наковальню. «Выше оно расти не может, поэтому растекается в стороны», — пояснили в Росгидромете.

Ранее грибообразное облако появилось в Казани. В Министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана заявили, что напугавшее местных жителей своей интересной формой явление — разновидность кучево-дождевых облаков. Специалисты добавили, что накануне на пяти автоматических станциях контроля загрязнения атмосферного воздуха в Казани не фиксировалось превышения нормы содержания вредных веществ.

Позже стало известно, что такое же облако заметили в Липецкой области. В гидрометцентре региона отметили, что облако оказалось не в составе атмосферного фронта, а единичным, что встречается редко.