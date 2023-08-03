Вучич заявил о пропаганде Запада в Сербии

Президент Сербии Вучич заявил о пропаганде Запада против руководства страны

Президент Сербии Александр Вучич заявил о пропаганде Запада против руководства страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Радио и телевидению Сербии.

«Появится в Telegram какой-нибудь "Зеленый медведь", и вы подумаете, что это пророссийски ориентировано, а потом – там каждая вторая, третья новость против Вучича», — сказал он. По словам политика, в ходе проверки выясняется, что за этим стоят соседние страны, которые являются членами НАТО.

Вучич считает, что Запад таким образом пытается устроить в Сербии революцию. «Ведь известно, что тогда править станет кто-то на побегушках у Запада, а не тот, кто за Россию», — подчеркнул он.

Политик подчеркнул, что под его руководством Сербия проводит самостоятельную и независимую политику. Он добавил, что у них есть свои внешнеполитические цели, и страна находится на европейском пути. Однако, по его словам, Сербия «не будет разрушать традиционные дружеские отношения, кто бы этого ни требовал».

Ранее Вучич заявил, что поражение Украины в конфликте с Россией будет означать проигрыш коллективного Запада, в том числе и НАТО. Он выразил беспокойство по поводу текущего направления конфликта, а также высказал мнение, что в определенный момент могут прорваться какие-то рубежи, что приведет к катастрофе со стороны России или Украины.

