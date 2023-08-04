Американская певица Билли Айлиш сменила имидж и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

21-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором показала обновленный цвет волос. На размещенном кадре видно, что артистка перекрасила волосы на макушке в ярко-красный цвет. «Помнишь меня?» — подписала звезда пост, который набрал более пяти миллионов лайков.

Поклонники восхитились переменами в образе Айлиш, о чем принялись писать в комментариях. «Началась новая эпоха Билли?», «Красная королева», «Огонь!», «Смотрится великолепно!», «Мы не могли тебя забыть, ты что!» — высказывались они.

Ранее Билли Айлиш поделилась новым снимком и была раскритикована в сети. Исполнительница разместила в соцсетях фото, которое она сделала в туалетной комнате, сидя на унитазе со спущенными штанами.