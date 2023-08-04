Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:56, 4 августа 2023Экономика

Путин подписал закон о блокировке денег иностранцев

Путин в рамках экономических спецмер разрешил блокировать средства иностранцев

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал закон, совершенствующий применение специальных экономических мер в отношении иностранных граждан и компаний. В частности, в документе прописаны правила установки запрета финансовых операций и блокировки денежных средств и имущества. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вносит поправки в закон «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», принятый в 2006 году. Им впервые были предусмотрены операции по блокировке всех денежных средств и имущества в отношении лиц, попавших под спецмеры. Закон вступит в силу через 180 дней после опубликования.

Материалы по теме:
Жара уничтожает мировую экономику. Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
Жара уничтожает мировую экономику.Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
Сегодня
Курсы евро и доллара рекордно выросли. Почему падает рубль и что будет с курсом валют дальше?
Курсы евро и доллара рекордно выросли. Почему падает рубль и что будет с курсом валют дальше?
2 августа 2023

Теперь российским банкам запрещен перевод денежных средств за границу, если их получатель включен в перечень физлиц, попавших под специальные экономические меры. При этом новый закон закрепляет право блокируемого лица получать деньги на свои счета в российских банках и проценты на сумму вклада. Человек, попавший под спецмеры, также может получать и расходовать государственные пенсии, стипендии, пособия, социальные выплаты, а также платить налоги, сборы, страховые взносы, пени и штрафы.

Для обеспечения себя и членов семьи, не имеющих собственных источников дохода, блокируемому лицу разрешается получать зарплату и тратить ее в размере до 10 тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи. Кроме того, этими деньгами он сможет оплачивать медицинские услуги на территории России, однако с таким же ограничением — в размере 10 тысяч рублей.

Ранее Путин подписал закон, вводящий единую ставку НДФЛ для сотрудников, работающих удаленно на российские компании как в России, так и за рубежом. Она составит 13-15 процентов вне зависимости от статуса их налогового резидентства. Речь идет о россиянах, которые работают на российские организации по трудовым договорам или по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости

    Путин повысил верхнюю границу призывного возраста до 30 лет

    Артемий Лебедев расскажет москвичам способ получать деньги без образования

    Образовавшийся из-за супертайфуна «Доксури» в Китае «водопад» попал на видео

    Нигер привел армию в полную боевую готовность

    Начато расследование после взрыва газа в жилом доме в российском городе

    Фитнес-тренеры дали рекомендации для занятий в жару

    Врач предупредила об опасности запивания шашлыка холодными напитками

    Полковник назвал преимущества российских истребителей перед F-16

    В МАГАТЭ сообщили об отсутствии мин на крышах реакторов Запорожской АЭС

    Американские военные на Украине получат надбавку к зарплате

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости