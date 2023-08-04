Путин подписал закон о блокировке денег иностранцев

Путин в рамках экономических спецмер разрешил блокировать средства иностранцев

Президент России Владимир Путин подписал закон, совершенствующий применение специальных экономических мер в отношении иностранных граждан и компаний. В частности, в документе прописаны правила установки запрета финансовых операций и блокировки денежных средств и имущества. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вносит поправки в закон «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», принятый в 2006 году. Им впервые были предусмотрены операции по блокировке всех денежных средств и имущества в отношении лиц, попавших под спецмеры. Закон вступит в силу через 180 дней после опубликования.

Теперь российским банкам запрещен перевод денежных средств за границу, если их получатель включен в перечень физлиц, попавших под специальные экономические меры. При этом новый закон закрепляет право блокируемого лица получать деньги на свои счета в российских банках и проценты на сумму вклада. Человек, попавший под спецмеры, также может получать и расходовать государственные пенсии, стипендии, пособия, социальные выплаты, а также платить налоги, сборы, страховые взносы, пени и штрафы.

Для обеспечения себя и членов семьи, не имеющих собственных источников дохода, блокируемому лицу разрешается получать зарплату и тратить ее в размере до 10 тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи. Кроме того, этими деньгами он сможет оплачивать медицинские услуги на территории России, однако с таким же ограничением — в размере 10 тысяч рублей.

Ранее Путин подписал закон, вводящий единую ставку НДФЛ для сотрудников, работающих удаленно на российские компании как в России, так и за рубежом. Она составит 13-15 процентов вне зависимости от статуса их налогового резидентства. Речь идет о россиянах, которые работают на российские организации по трудовым договорам или по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).