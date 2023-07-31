Путин подписал закон о налогах для уехавших россиян

Путин подписал закон о единой ставке НДФЛ для удаленщиков в РФ и за рубежом

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий единую ставку НДФЛ для сотрудников, работающих удаленно на российские компании как в России, так и за рубежом. Она составит 13-15 процентов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в Налоговый кодекс. Речь в нем идет о россиянах, которые работают на российские организации по трудовым договорам или по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). Ставка НДФЛ для них сохраняется в стандартном размере 13 процентов (при заработке более пяти миллионов рублей в год — 15 процентов) вне зависимости от статуса их налогового резидентства.

Для штатных сотрудников норма начнет действовать со следующего года, для фрилансеров — с 2025 года.

Как напоминает РИА Новости, замглавы Минфина Алексей Сазанов говорил, что применение единой ставки сделает гораздо проще администрирование НДФЛ для налоговых агентов, то есть работодателей. Сейчас компании должны самостоятельно определять ставку НДФЛ в зависимости от каждой конкретной ситуации. При этом в случае с удаленщиками работодателю сложно проверять их налоговое резидентство. Теперь правила налогообложения будут унифицированы.

В конце июня ЛДПР разработала и направила в правительство законопроект об отмене НДФЛ для граждан, зарабатывающих менее 30 тысяч рублей в месяц. По мнению авторов инициативы, это поможет малообеспеченным россиянам повысить уровень жизни.