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04:38, 27 июня 2023Россия

В России захотели отменить НДФЛ для одной категории граждан

В ГД внесут законопроект об отмене НДФЛ для граждан, зарабатывающих менее 30 тысяч рублей

Фото: Pixabay

Депутаты Госдумы от ЛДПР хотят добиться отмены налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, которые зарабатывают менее 30 тысяч рублей в месяц. Соответствующий законопроект они планируют внести на рассмотрение во вторник, 27 июня, сообщает ТАСС.

Отмечается, что таким образом планируется доработать закон «О внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации», внеся поправки, которые позволят установить для россиян, чей ежемесячный заработок не превышает 30 тысяч рублей, нулевую ставку НДФЛ. По мнению авторов инициативы, благодаря этому россияне с низким уровнем зарплат смогут повысить свой уровень жизни, поскольку им удастся сохранить больше денег.

Ранее стало известно, что Госдума в первом чтении одобрила законопроект о введении единой ставки НДФЛ для сотрудников, которые удаленно работают на российские компании как в стране, так и за ее пределами.

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    Марина Совина
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