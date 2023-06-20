В России одобрили законопроект о налоге для уехавших граждан

Госдума в I чтении приняла законопроект о введении ставки НДФЛ в 13-15% для удаленщиков

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о введении единой ставки налога на доходы физлиц (НДФЛ) для сотрудников, которые удаленно работают на российские компании как в стране, так и за ее пределами. Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Налоговая ставка для данной категории граждан будет установлена в размере 13 процентов (15 процентов — при доходах выше пяти миллионов рублей в год). Размер налогообложения не зависит от статуса налогового резидентства работника.

Сейчас работодатель должен определять ставку налога в зависимости от каждой конкретной ситуации, а со следующего года правила для сотрудников российских компаний будут унифицированы. Статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов объяснил, что уравнивание НДФЛ необходимо, чтобы сохранить неизменными налоговые условия для сотрудников, которые работают удаленно с использованием интернета. По его словам, введение единой ставки налога также «существенно упростит механизм администрирования налога для налоговых агентов».

Впервые об увеличении размера НДФЛ для уехавших из страны граждан заговорили летом 2022 года. Впоследствии законопроект о «налоге для удаленщиков» неоднократно отзывали.

Первую версию налоговых поправок в Госдуму внесли 24 апреля. Минфин предлагал повысить НДФЛ для утративших налоговое резидентство россиян до 30 процентов. В Госдуме признали, что, если уехавший гражданин не тратит заработанные средства в России, получая от государства соответствующие выплаты, он должен оставлять больше денег в стране.