Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:08, 4 августа 2023Россия

В России высказались о судьбе денег попавших под санкции иностранцев

Депутат Кирьянов: счета попавших под санкции иностранцев могут быть заморожены

Фото: Ibrahim Boran / Unsplash

Счета иностранных физических лиц и компаний, которые находятся под российскими санкциями, могут быть заморожены. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«Мы имеем от чего оттолкнуться. Недавно были новости по поводу замороженных активов российского происхождения в Швейцарии. Соответственно, примерно так должен действовать закон и в России», — объяснил депутат.

Активы физических и юридических лиц, которые находятся под российскими санкциями, могут быть заморожены, и возможности их использования у них не будет

Артем Кирьяновдепутат Госдумы

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, совершенствующий применение специальных экономических мер в отношении иностранных граждан и компаний.

В частности, в документе прописаны правила установки запрета финансовых операций и блокировки денежных средств и имущества в отношении лиц, попавших под спецмеры.

Закон вступит в силу через 180 дней после опубликования.

Что думаешь? Оцени!
    Алена Шевченко
    Обсудить
    Последние новости

    Внебрачный сын Жириновского потребовал признать отцовство. Какое наследство он может получить?

    Россиянкам назвали подчеркивающую недостатки фигуры одежду

    Франция уступает России влияние в Африке. Как переворот в Нигере стал провалом политики Эммануэля Макрона?

    Названы способы правильно отдохнуть в отпуске

    В России высказались о судьбе денег попавших под санкции иностранцев

    Обнаружен необходимый для защиты от рака орган

    Снимавшая ролики о своей красивой жизни российская чиновница заинтересовала мэра

    Белоруссия не нашла в ноте Польши доказательств нарушения границы

    Страны Западной Африки разработали план вторжения в Нигер

    В российском регионе нашли плантацию с 298 кустами конопли и задержали хозяина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости