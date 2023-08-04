В России высказались о судьбе денег попавших под санкции иностранцев

Депутат Кирьянов: счета попавших под санкции иностранцев могут быть заморожены

Счета иностранных физических лиц и компаний, которые находятся под российскими санкциями, могут быть заморожены. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«Мы имеем от чего оттолкнуться. Недавно были новости по поводу замороженных активов российского происхождения в Швейцарии. Соответственно, примерно так должен действовать закон и в России», — объяснил депутат.

Активы физических и юридических лиц, которые находятся под российскими санкциями, могут быть заморожены, и возможности их использования у них не будет Артем Кирьянов депутат Госдумы

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, совершенствующий применение специальных экономических мер в отношении иностранных граждан и компаний.

В частности, в документе прописаны правила установки запрета финансовых операций и блокировки денежных средств и имущества в отношении лиц, попавших под спецмеры.

Закон вступит в силу через 180 дней после опубликования.