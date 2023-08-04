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21:11, 4 августа 2023Наука и техника

НАСА утвердило состав экипажа Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса»

НАСА утвердило состав экипажа Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Гребенкиным

Фото: Nasa / Getty Images

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) утвердило состав экипажа SpaceX Crew-8, который должен отправиться на Международную космическую станцию (МКС) в начале следующего года. Об этом сообщается на сайте американского космического агентства.

«Четыре члена экипажа теперь назначены на запуск миссии NASA SpaceX Crew-8 для длительного пребывания на борту Международной космической станции», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в состав 70 и 71 экипажа станции войдут астронавты НАСА Мэтью Доминик, Майкл Барратт и Жанетт Эппс, а также космонавт «Роскосмоса» Александр Гребенкин, который отправится на МКС по программе перекрестных полетов между Россией и США.

Ранее стало известно, что запуск пилотируемого корабля Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Константином Борисовым, намеченный на 21 августа, был перенесен на 25 августа.

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    Марина Совина
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