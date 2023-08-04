Крокодил съел мопса

Click Orlando: крокодил в США съел мопса, выпущенного погулять во дворе

В американском городе Сателлит-Бич, штат Флорида, крокодил напал на мопса, гулявшего во дворе дома хозяина, и съел его. Об этом сообщает Click Orlando.

Местный житель Роберт Петтитт рассказал, что собаки лишился один из его соседей. По его словам, это первый случай нападения крокодила на собаку в этом районе. В Комиссии по рыболовству и дикой природе штата сообщили, что пес был найден в пасти крокодила.

Еще один сосед владельца пса, Эрик Седей, рассказал, что владелец собаки живет у воды. Нападение произошло всего через пять минут после того, как хозяин выпустил мопса погулять.

Природоохранные органы штата заявили, что люди стали чаще встречать крокодилов, поскольку популяция этих рептилий растет. Они призвали держать домашних животных на поводке и вдали от воды.

Ранее сообщалось, что крокодил спрятался под кроватью спящего мужчины в деревне в индийском штате Уттар-Прадеш и просидел там всю ночь до тех пор, пока его не нашли домочадцы индийца. Рептилию обнаружили только утром, когда жители дома проснулись.