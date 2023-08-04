Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:02, 4 августа 2023Из жизни

Крокодил съел мопса

Click Orlando: крокодил в США съел мопса, выпущенного погулять во дворе

Фото: Thomas Couillard / Unsplash

В американском городе Сателлит-Бич, штат Флорида, крокодил напал на мопса, гулявшего во дворе дома хозяина, и съел его. Об этом сообщает Click Orlando.

Местный житель Роберт Петтитт рассказал, что собаки лишился один из его соседей. По его словам, это первый случай нападения крокодила на собаку в этом районе. В Комиссии по рыболовству и дикой природе штата сообщили, что пес был найден в пасти крокодила.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021

Еще один сосед владельца пса, Эрик Седей, рассказал, что владелец собаки живет у воды. Нападение произошло всего через пять минут после того, как хозяин выпустил мопса погулять.

Природоохранные органы штата заявили, что люди стали чаще встречать крокодилов, поскольку популяция этих рептилий растет. Они призвали держать домашних животных на поводке и вдали от воды.

Ранее сообщалось, что крокодил спрятался под кроватью спящего мужчины в деревне в индийском штате Уттар-Прадеш и просидел там всю ночь до тех пор, пока его не нашли домочадцы индийца. Рептилию обнаружили только утром, когда жители дома проснулись.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости

    Внебрачный сын Жириновского потребовал признать отцовство. Какое наследство он может получить?

    Экс-генерал ВСУ заявил о способности российских войск дойти до Киева за 12 часов

    Российский посол высказался о новых обвинениях против Трампа

    С монумента «Родина-мать» в Киеве предложили снять еще и звезды

    На Западе рассказали о важных победах России на фронте

    Умер актер Марголис из сериала «Во все тяжкие»

    Российские военные выявили присутствие иностранных наемников под Угледаром

    На Украине сократили посевы после прекращения зерновой сделки

    На Украине оценили ущерб от прекращения зерновой сделки в 2023 году

    Подсчитаны сверхдоходы России от продажи нефти после преодоления потолка цен

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости