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15:49, 31 июля 2023Из жизни

Крокодил всю ночь просидел под кроватью спящего мужчины

News 18: крокодил спрятался под кроватью жителя Индии и провел там всю ночь

Фото: Jean Wimmerlin / Unsplash

Крокодил спрятался под кроватью спящего мужчины в деревне в индийском штате Уттар-Прадеш и просидел там всю ночь до тех пор, пока его не нашли домочадцы индийца. Об этом сообщает News 18.

Рептилию обнаружили только утром, когда жители дома проснулись. Они выбежали из дома и рассказали о произошедшем соседям. Вскоре около дома собралась толпа желающих посмотреть на происходящее.

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Новость о появлении в доме крокодила дошла до полиции и была передана в лесное управление, но должностные лица не смогли вовремя прибыть на место происшествия. В итоге жители деревни самостоятельно занялись эвакуацией крокодила, которая заняла около полутора часов. Они осторожно связали пасть хищника веревкой и попытались уложить рептилию в мешок.

Когда им наконец удалось справиться с крокодилом, к дому приехали работники лесной службы и взяли ситуацию под контроль. Крокодила отдали под опеку специалистов, которые выпустили его обратно в близлежащую реку.

Предположительно, крокодил мог оказаться в доме из-за сильных дождей и наводнения в реке. В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что крокодил напал на жителя города Кингстон, Ямайка, который принимал душ возле водонапорной трубы на берегу реки. Мужчине удалось отбиться от хищника, он отделался лишь незначительными травмами левой ноги.

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    Алиса Дмитриева
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