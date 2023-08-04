В Совфеде выступили за ограничение публикаций с мест обстрелов и терактов

Сенатор Климов: публикация фото и видео с мест обстрелов должна быть ограничена

Публикация фото и видео с мест обстрелов должна быть ограничена. Об этом заявил РИА Новости сенатор, замглавы комиссии партии по международному сотрудничеству "Единой России" Андрей Климов.

Ранее в Telegram появились сообщения о якобы обсуждении в «Единой России» проекта закона, устанавливающего ответственность за публикацию фотографий и видеоматериалов с мест обстрелов и терактов.

«Конечно же, должны быть ограничения», — сказал Климов.