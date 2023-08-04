В Совфеде выступили за ограничение публикаций с мест обстрелов и терактов
Сенатор Климов: публикация фото и видео с мест обстрелов должна быть ограничена
Публикация фото и видео с мест обстрелов должна быть ограничена. Об этом заявил РИА Новости сенатор, замглавы комиссии партии по международному сотрудничеству "Единой России" Андрей Климов.
Ранее в Telegram появились сообщения о якобы обсуждении в «Единой России» проекта закона, устанавливающего ответственность за публикацию фотографий и видеоматериалов с мест обстрелов и терактов.
«Конечно же, должны быть ограничения», — сказал Климов.