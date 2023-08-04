ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске и объекты в Крыму. Какие подробности раскрыли власти?

Минобороны доложило о попытке ВСУ атаковать военно-морскую базу в Новороссийске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на пятницу, 4 августа, попытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске и объекты в Крыму. Об этом доложило Министерство обороны России.

О взрывах на воде и стрельбе в районе Мысхако около Новороссийска сообщили очевидцы. По предварительной информации, причиной стрельбы стало уничтожение надводных дронов. Экстренные службы подтвердили информацию о взрывах, информацию передали спецслужбам.

Позже Минобороны РФ подтвердило попытку атаки морскими безэкипажными катерами. Два вражеских аппарата были обнаружены и уничтожены из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы. Взрыв одного из объектов попал на видео.

По информации губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, при атаке ВСУ на военную базу Новороссийска никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте работают спецслужбы.

Атаку надводных беспилотников в акватории Новороссийска отразили экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец», уточнил мэр города Андрей Кравченко. В компании «Каспийский трубопроводный консорциум» заявили «Интерфаксу», что в порту Новороссийска временно запретили движение судов, однако отгрузку нефти на терминале близ города на пришвартованные танкера продолжили в штатном режиме.

Дроны в Крыму

В эту же ночь жители Феодосии сообщили о громких звуках взрывов и стрельбы в городе. По предварительным данным, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Вскоре информацию о работе ПВО в нескольких районах Крыма подтвердил советник главы республики Олег Крючков, в каких именно, он не уточнил. По его словам, все объекты были сбиты, в результате произошедшего повреждений и пострадавших нет, а на полуострове работают все службы.

Как позже заявили в Минобороны РФ, полуостров атаковали 13 украинских беспилотников. 10 из них сбила система ПВО, остальные три дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Кадры работы системы ПВО в Феодосии были опубликованы в сети.

В ведомстве назвали атаку дронов на полуостров терактом, подчеркнув, что противник пытался атаковать объекты на территории Крыма. Какие именно объекты были целью ВСУ — не уточняется.

Реакция властей

24 июля советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков объявил о создании оперативного штаба по ликвидации последствий налета украинских беспилотников после того, как утром того же дня полуостров атаковали 11 беспилотников. Глава полуострова Сергей Аксенов сообщил, что они были сбиты или подавлены силами ПВО и средствами РЭБ. Из-за инцидента был поврежден склад боеприпасов в Джанкойском районе.

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал визитной карточкой ВСУ атаки мирных объектов.

У них уже есть "отработанная рабочая схема": попадают в гражданский объект и объявляют, что это не они, а ФСБ или люди сами себя уничтожили Владимир Константинов Глава парламента Крыма

В качестве примера спикер парламента Крыма привел атаки на Крымский мост и на поселок Раздольное. По мнению Константинова, руководство Украины надеется избежать наказания за эти преступления.

В свою очередь сенатор Совфеда Сергей Цеков заявил, что Украина пытается атаковать российские территории для того, чтобы скрыть неудачи в зоне специальной военной операции и продемонстрировать «хоть какую-то активность» ради медийной поддержки.