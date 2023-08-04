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07:45, 4 августа 2023Россия

Появились кадры работы системы ПВО в Крыму

В сети опубликовали кадры работы системы ПВО в Феодосии
СюжетВзрывы в Крыму

В сети появилась видеозапись, на которой показана работа систем противовоздушной обороны (ПВО) в Крыму. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден летящий в небе снаряд, который, вероятнее всего, выпустила система ПВО для уничтожения беспилотника в Крыму. Авторы канала уточнили, что видео снято в Феодосии.

Утром в пятницу, 4 августа, жители Феодосии сообщили о громких звуках взрывов в городе. Впоследствии советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил факт работы систем ПВО в нескольких районах Крыма и указал, что все объекты сбиты. Никто не пострадал, повреждений также не зафиксировано.

По данным Минобороны, полуостров атаковали 13 беспилотников — 10 из них сбила система ПВО, еще 3 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В ведомстве назвали произошедшее терактом.

4 августа противник также атаковал военно-морскую базу в Новороссийске с помощью безэкипажных морских катеров. Атаку ВСУ отразили корабли Черноморского флота (ЧФ) «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Никто не пострадал.

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    Анастасия Шейкина
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