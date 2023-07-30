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12:53, 30 июля 2023Россия

В Совфеде назвали цель атак ВСУ на Москву и Крым

Цеков: ВСУ атакуют Москву и Крым беспилотниками для поддержания боевого духа

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Украина пытается атаковать российские территории для того, чтобы скрыть неудачи в зоне специальной военной операции. Такую цель атак Киева в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвал сенатор Совфеда Сергей Цеков.

По мнению парламентария, Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят неудачи на поле боя, поэтому им нужно продемонстрировать «хоть какую-то активность». Для этого они проводят подобные акции, чтобы в итоге получить медийную поддержку, считает Цеков.

«Все эти атаки больше для поддержания морального духа украинской армии и граждан Украины, которые еще заряжены на войну и верят, что у Украины будут успехи в этом противостоянии», — высказался сенатор.

Ранним утром 30 июля в башню «Москвы-Сити» попал украинский беспилотник. Предыдущая атака на Москву с применением БПЛА произошла утром 24 июля. Информацию об этом подтвердил мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что серьезных разрушений и пострадавших нет, все оперативные службы работали на месте происшествия.

Помимо этого, Киев в ночь на 30 июля организовал атаку на объекты в Крыму с помощью 25 беспилотников. Все они были поражены, сообщили в Минобороны России.

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    Варвара Кошечкина
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