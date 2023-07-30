Киев в ночь на 30 июля предпринял массированную атаку беспилотниками на Крым

МО РФ: силы России пресекли попытку Киева атаковать Крым 25 беспилотниками

Киев в ночь на 30 июля организовал атаку на объекты в Крыму с помощью 25 беспилотников, все они были поражены, сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, террористическую атаку пытались осуществить с помощью беспилотников самолетного типа по объектам на территории полуострова.

Силы ПВО сбили 16 беспилотников, еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут.

В результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Также министерство обороны сообщило, что была пресечена попытка террористической атаки украинскими беспилотными летательными аппаратами на Москву.