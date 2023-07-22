В Крыму рассказали о визитной карточке ВСУ

Глава парламента Крыма Константинов назвал атаки мирных объектов визитной карточкой ВСУ

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал отличительную особенность украинской армии. По его мнению, визитной карточкой Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются атаки мирных объектов, передает РИА Новости.

«У них уже есть "отработанная рабочая схема": попадают в гражданский объект и объявляют, что это не они, а ФСБ или люди сами себя уничтожили», — сказал Константинов, добавив, что «мрази, засевшие у власти в Киеве», способны на любые гадости.

В качестве примера спикер парламента Крыма привел атаки на Крымский мост, жертвами которых стали два человека, и на поселок Раздольное, где жертвой беспилотника стала девочка-подросток. По мнению Константинова, руководство Украины надеется избежать наказания за эти преступления.

«Мало того, сейчас попытки разного рода провокаций и терактов с их стороны будут учащаться. На фронте их дела совсем плохи, так что им нужны краткосрочные громкие "победы", хоть над 14-летней девочкой из Белгорода, хоть над ребенком из Раздольного. Любую такую гадость они будут пиарить как "великую перемогу". Твари, ничего другого не могу сказать», — заключил Константинов.

Ранее в Крыму заявили об атаке беспилотников ВСУ на объекты полуострова. По словам главы республики Сергея Аксенова, на место происшествия в Красногвардейском районе Крыма для ликвидации возможных последствий уже прибыли сотрудники МЧС.