В Крыму создали оперштаб по ликвидации последствий налета беспилотников ВСУ

В Крыму создали оперштаб по ликвидации последствий налета украинских беспилотников

Оперативный штаб по ликвидации последствий налета украинских беспилотников создан в Крыму. Об этом в Telegram-канале сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

По его словам, группа специалистов приступила к работе по ликвидации последствий атаки беспилотных летательных аппратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Утром в понедельник, 24 июля, стало известно, что Крым атаковали 11 беспилотников. Глава полуострова Сергей Аксенов сообщил, что они были сбиты или подавлены силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Из-за инцидента поврежден склад боеприпасов в Джанкойском районе. Кроме того, частично разрушен дом, аходящийся в Кировском районе Крыма.