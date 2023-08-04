Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:22, 4 августа 2023Интернет и СМИ

Переехавшая в Италию ведущая Первого канала раскрыла смутившую ее особенность

Ведущая Жанна Бадоева призналась, что в Италии ее смутила культура еды по часам

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Ведущая программы «Жизнь других» на Первом канале Жанна Бадоева, переехавшая в Италию, призналась, что в новой стране ее смутила необходимость питаться в одно и то же время. Об этой особенности она рассказала в своем Telegram-канале.

«Одно из первых, что меня немного смутило — культура еды по часам. (...) Я привыкла достаточно быстро, кстати», — раскрыла Бадоева. Она также заявила, что эта привычка структурирует жизнь человека.

Ведущая добавила, что во время приемов пищи итальянцы любят делиться хорошими новостями и расспрашивать друг друга о последних новостях. «Поговорка "Когда я ем — я глух и нем" им точно не знакома», — заключила она.

Ранее телеведущая рассказала о «вечной женской беде». Бадоева пожаловалась на мужчин, которые не умеют делать красивые фотографии. Она добавила, что при этом не смогла бы устроить из-за этого конфликт с мужем.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Большакова
    Обсудить
    Последние новости

    Украина начала использовать второй эшелон войск

    Во Франции мятеж в Нигере назвали провалом Европы

    Российские следователи начали расследование обстрелов ВСУ российских территорий

    Стало известно об отказе Нурмагомедова готовить Маска к бою с Цукербергом

    Пьяный 31-летний мужчина пытался проникнуть в посольство США в Москве

    Звезда «Милых обманщиц» снялась обнаженной для рекламы

    США нашли способ противодействовать захвату Ираном торговых судов

    Мужчина бросил гранату в автомобиль Jaguar в Москве

    Переехавшая в Италию ведущая Первого канала раскрыла смутившую ее особенность

    Очевидцы засняли в Темзе «детеныша Годзиллы» с красным глазом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости