Переехавшая в Италию ведущая Первого канала раскрыла смутившую ее особенность

Ведущая Жанна Бадоева призналась, что в Италии ее смутила культура еды по часам

Ведущая программы «Жизнь других» на Первом канале Жанна Бадоева, переехавшая в Италию, призналась, что в новой стране ее смутила необходимость питаться в одно и то же время. Об этой особенности она рассказала в своем Telegram-канале.

«Одно из первых, что меня немного смутило — культура еды по часам. (...) Я привыкла достаточно быстро, кстати», — раскрыла Бадоева. Она также заявила, что эта привычка структурирует жизнь человека.

Ведущая добавила, что во время приемов пищи итальянцы любят делиться хорошими новостями и расспрашивать друг друга о последних новостях. «Поговорка "Когда я ем — я глух и нем" им точно не знакома», — заключила она.

Ранее телеведущая рассказала о «вечной женской беде». Бадоева пожаловалась на мужчин, которые не умеют делать красивые фотографии. Она добавила, что при этом не смогла бы устроить из-за этого конфликт с мужем.